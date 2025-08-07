Турската опозиция отново излезе на протест в подкрепа на арестуваните кметове

Турската опозиция проведе снощи 43-ия си протест в подкрепа на арестуваните опозиционни кметове в страната и с искане за предсрочни избори, предаде БТА. Той се състоя в истанбулския квартал Тузла на брега на Мраморно море под наслов" Народът отстоява волята си".

Лидерът на основната опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП) - Йозгюр Йозел в реч пред множеството отправи обвинения към някои прокурори и адвокати, че злоупотребяват с професиите си и склоняват чрез заплахи хора да дават неверни показания в процеса за корупция, воден срещу Истанбулската голяма община.

"Създали са "фондов пазар за фабрикуване на показания" по делата срещу арестуваните кметове. Имаме доказателства, с данни и имена на определени лица, които ще представим пред Съвета на съдиите и прокурорите и ще настояваме за тяхното огласяване пред обществеността. Става дума за милиони долари, раздавани за подкупи на лица, за да свидетелстват срещу нашите кметове, които се намират в затвора", заяви пред събралите се на митинга лидерът НРП Йозгюр Йозел, цитиран от турския вестник "Миллиет".

Тузла е най-крайният квартал на крайбрежието на Мраморно море в азиатската част на Истанбул, където се намират най-големите корабостроителници на Турция. На последните местни избори за пръв път от 1992 година насам общината бе спечелена от опозиционната НРП.

Митингът е 43-ият поред, откакто от 19 март опозицията започна да провежда демонстрации в подкрепа на арестуваните и отстранени от длъжност кметове на опозиционната НРП.

Участниците носеха плакати с надписи "Искаме правосъдие," Свобода за кметовете", "Екрем Имамоглу президент," "Или всички, или никой", се вижда на кадрите, излъчени от опозиционната телевизия "Сьозджу", която предава на живо протеста.

Прочетено бе послание от отстранения от длъжност кмет на Голямата община на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе поставен под арест по обвинения в корупция и се намира в затвора в Силиври край Истанбул.

Подчертавайки, че все още не му е представен обвинителен акт, Имамоглу заключи, че въпреки изминалите няколко месеца от арестуването му следователите не са успели да намерят уличаващи факти.

В речта си Йозгюр Йозел акцентира и върху скандала с изготвянето на фалшиви дипломи и шофьорски книжки, който разтърси страната през последните дни. Турските власти разкриха организирана престъпна група, изготвяла фалшиви дипломи и шофьорски книжки чрез незаконен достъп до държавни електронни системи. Задържани са 37 души, а 150 души са с други наложени мерки за неотклонение.

"Истинската диплома на Екрем Имамоглу беше анулирана и той беше арестуван. Сега виждаме, че има хиляди притежатели на фалшиви дипломи, които са придобити по време на режима на Партия на справедливостта и развитието (ПСР) от некомпетентни, партийни мъже. Няма да позволим този позор да остане неразкрит докрай", заяви Йозел, призовавайки президента Реджеп Тайип Ердоган да насрочи предсрочни избори.

Следващия си митинг опозиционната НРП ще проведе в неделя в град Токат в черноморския регион на Турция, съобщи информационната агенция Анка.