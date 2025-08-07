Молдова може да започне преговори за приемане в ЕС през септември.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепремиерът на Молдова и министър на европейската интеграция Кристина Герасимов заяви пред телевизионното предаване „Молдова 1 ТВ" (Moldova 1 TV), че страната е готова да започне през септември преговори за влизане в Европейския съюз, предава молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според нея Кишинев е изпълнил основното техническо изискване – скринингът, който включва сравнение на националната и европейската правна система, съобщава БТА.

„Накрая на скрининг процеса сме [...] Европейският съвет определи, че Молдова е готова да започне преговори по първия клъстер, който е за основните ценности", заяви Герасимов.

Преговорите ще започнат с основния стълб на европейската интеграция – върховенството на закона, функционирането на съдебната система и основните права. В подкрепа на този процес властите в Кишинев са одобрили три пътни карти за прилагане на реформи в публичната администрация, съдебната система и работата на демократичните институции.

„Постигнахме всичко необходимо като техническа основа за започване на преговори, a Брюксел оцени положително поетите ангажименти за реформи", добави вицепремиерът.

Кристина Герасимов отбеляза, че Молдова печели от единодушната подкрепа на 27-те държави членки на ЕС. По време на последното ѝ посещение в Литва, Латвия и Финландия, тя получи гаранции за подкрепа в ключови области като борбата с дезинформацията, обучението на служители в публичната администрация и инвестициите в зелена енергия.

В контекста на водената от Русия хибридна война в региона, Герасимов подчерта опасността от дезинформацията и предупреди гражданите да търсят информация от официални източници.

„Това не е първият случай, в който нашата страна е атакувана с цел да се всее страх и да се предизвика нестабилност. Важно е да вярваме на гражданите – те могат да различат истината от манипулацията", обобщи Кристина Герасимов.