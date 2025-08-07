ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА купи Леандро Годой

Мъж загина в мина в Албания, скален масив се срути върху него

1308
Мъж загина в мина в Албания, скален масив се срути върху него. СНИМКА: Pixabay

Мъж загина по време на работа в мина в Булчиза, Североизточна Албания, след като скален масив се срути върху него, съобщи БТА по информация на Евронюз Албания и информационният портал "Шчиптаря".

Инцидентът е станал вчера, докато 66-годишният мъж, който бил помощник по поставяне на подпори, бил на работа в галериите на мината. След като скалният масив в мината се срутил върху него, мъжът починал от раните си.

От албанската полиция информираха днес, че във връзка със смъртта на мъжа са арестували петима души от персонала, който отговаря за поддръжката на мината.

Според полицията те не са предприели нужните мерки, за да гарантират необходимите условия за безопасност в съоръжението, в което се добива хром, и са обвинени в нарушаване на правилата за безопасни условия на труд, което е довело до смърт.

