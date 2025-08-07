Филипините преговарят с Индия за купуване на още ракети „БрахМос"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Филипините Фердинанд Р. Маркос-младши заяви, че страната е в процес на придобиване на допълнителни свръхзвукови крилати ракети „БрахМос" от Индия – част от настоящата модернизация и засилване на отбранителните позиции в региона на Въоръжените сили на Филипините, предаде националната новинарска агенция ФНА.

„Говорих с офицерите и с операторите на системата „БрахМос" и те заявиха, че се нуждаем от допълнителни", заяви Маркос пред индийските медии, предаде БТА.

„Слава Богу, така и не са ползвани, но след демонстрациите, които са видели, след обучението, което са преминали в Индия и Филипините, след практическите изпитания, които са провели, те изглеждат уверени в оборудването. В процес сме да придобием допълнителни ракети", допълни той.

Президентът заяви това по време на третия ден от петдневното си официално посещение в Индия, където засилването на отбранителните връзки е ключова тема заедно с икономическото и стратегическо регионално сътрудничество.

Филипините получиха първата пратка ракети „БрахМос" от Индия през април 2024 г. в рамките на споразумение за 375 млн. долара, подписано през 2022 г., като бяха предоставени три батареи, обучение за използване и поддръжка и логистична подкрепа.

Маркос подчерта, че макар и в момента да протича модернизация във въоръжените им сили, Филипините не се готвят за война.

„Просто реагираме на предизвикателствата, с които се сблъскваме. През последните години напрежението се засили и това е просто реакцията ни. Наше задължение е да браним страната", заяви президентът.

Президентът отбеляза също, че модернизирането на оборудване като „БрахМос" е от съществено значение за постигане на техническа оперативна съвместимост с партньори в отбраната като Индия на фона на засилващите се съвместни учения и морско сътрудничество.

„Когато напуснах Манила преди няколко дни, четири индийски кораба се намираха в Южнокитайско море. Единият от тях беше изследователски, акостирал във Филипините, а три провеждаха учения с филипинския флот", каза той.

Маркос даде коментар на фона на подновеното морско напрежение в Южнокитайско море, където китайски кораби многократно нарушават суверенните права на Филипините.

Президентът също така похвали бързо развиващата се отбранителна индустрия на Индия, наричайки нейната технология „несравнима" и потвърждавайки, че се разглеждат и други потенциални покупки, отделни от „БрахМос".

„Всичко е възможно", заяви той, отбелязвайки, че индийската отбранителна технология остава ключов вариант, докато Филипините оценяват бъдещия си график за обществени поръчки.