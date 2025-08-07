ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА купи Леандро Годой

Потушиха пожарите на остров Тасос, предизвикани от мълнии

Пожарът на остров Тасос Кадър: Екс/Kara Mustafa Paşa

Пожарникари успяха да овладеят пожари, избухнали снощи на гръцки егейски остров Тасос, след като се бориха с пламъците цяла нощ, предаде гръцкото издание „Катимерини".

Пожарите избухнаха малко преди 20 часа на четири различни места. Смята се, че са били предизвикани от интензивни мълнии, ударили Тасос вчера в ранния следобед, съобщи БТА.

На място веднага бяха изпратени 18 пожарникари, шест самолета и един хеликоптер. Още 50 пожарникари, заедно с три наземни екипа и 13 превозни средства, са се отправили с ферибот към острова от град Кавала.

Тази сутрин два самолета разпръснаха вода като предпазна мярка, за да не се възобновят пламъците.

За днес е издадено предупреждение за повишен риск от пожари в шест гръцки региона – Атика, Пелопонес, Централна Гърция, Крит и северните и южните райони на Егейско море.

Гражданите се призовават да бъдат внимателни и да избягват дейности, които биха могли да причинят пожари, като например изгаряне на сухи треви или използване на машини, които създават искри. Използването на външни скари и изхвърлянето на незагасени цигари също са забранени.

