Украйна продължава с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Доставките на газ по атакуваната с дронове от Русия вчера междусистемна газова връзка "Орловка" по Трансбалканския газопровод при село Новосилске в украинската Одеска област продължават да текат и днес, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Украински представители казаха вчера, че Русия е поразила газоизмервателната станция близо до границата с Румъния - в Измаилски район, през която минава втечнен природен газ за Украйна от Азербайджан. Трансбалканският газопровод минава и през България. Миналата седмица държавната енергийна компания на Украйна "Нафтогаз" съобщи, че е подписала първото си споразумение с азербайджанската компания СОКАР (SOCAR) за внос на втечнен природен газ по Трансбалканския газопровод, информира Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че руската атака по станцията "Орловка" е опит да се саботират подготвителните дейности в Украйна за отоплителния период. Руското Министерство на отбраната потвърди, че силите му са атакували газопровода, заявявайки, че от него се снабдява украинската армия.

"Доставките текат по същия начин, както и преди", заяви представител на компанията оператор на интерконектора при Новосилске за Ройтерс днес. От компанията уточниха, че до края на деня по междусистемната връзка трябва да преминат 420 000 кубика газ. Киев определя този газопровод като "изключително важен", посочва Ройтерс.