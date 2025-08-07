Белгия отне бежанския статут на палестински активист

Белгийска служба на Генералния комисар по бежанците и лицата без гражданство (CGRS) отне бежанския статут на Мохамед Хатиб, който е европейски координатор на спорната пропалестинска организация „Самидун", предава белгийската новинарска агенция Белга.

Палестинецът е в Белгия от 2015 г. и възнамерява да обжалва решението на службата, съобщава БТА.

Белгийските власти изтъкват неговата дейност в рамките на организацията, която се определя като международна мрежа за солидарност с палестинските затворници. Според белгийското издание „Соар" Хатиб е регистриран в Белгийската координационна служба за анализ на заплахи (CUTA) като „проповедник на омраза". През изминалата година Агенцията по имиграцията вече бе поискала бежанският му статут да бъде отнет.

Правителство възприема „Самидун" за терористична и радикална организация. Точно преди лятната ваканция правителството одобри предварителен законопроект на вътрешния министър на Белгия Бернар Кентен, с който се забранява дейността на радикални организации в страната. „Организациите като „Самидун" прославят тероризма и зверствата, но действат, така че никога да не бъдат хванати на местопрестъплението в подбуждане на омраза", заяви премиерът на Белгия Барт де Вевер.

„Самидун" често привлича вниманието от началото на войната на Израел в Газа. Еврейски асоциации многократно са предупреждавали за дейността на организацията. През ноември 2023 г. „Самидун" са забранени в Германия за разпространение на антисемитизъм и прославяне на терористични движения, включително „Хамас".