ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА купи Леандро Годой

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21063103 www.24chasa.bg

Белгия отне бежанския статут на палестински активист

768
Белгия. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Белгийска служба на Генералния комисар по бежанците и лицата без гражданство (CGRS) отне бежанския статут на Мохамед Хатиб, който е европейски координатор на спорната пропалестинска организация „Самидун", предава белгийската новинарска агенция Белга.

Палестинецът е в Белгия от 2015 г. и възнамерява да обжалва решението на службата, съобщава БТА.

Белгийските власти изтъкват неговата дейност в рамките на организацията, която се определя като международна мрежа за солидарност с палестинските затворници. Според белгийското издание „Соар" Хатиб е регистриран в Белгийската координационна служба за анализ на заплахи (CUTA) като „проповедник на омраза". През изминалата година Агенцията по имиграцията вече бе поискала бежанският му статут да бъде отнет.

Правителство възприема „Самидун" за терористична и радикална организация. Точно преди лятната ваканция правителството одобри предварителен законопроект на вътрешния министър на Белгия Бернар Кентен, с който се забранява дейността на радикални организации в страната. „Организациите като „Самидун" прославят тероризма и зверствата, но действат, така че никога да не бъдат хванати на местопрестъплението в подбуждане на омраза", заяви премиерът на Белгия Барт де Вевер.

„Самидун" често привлича вниманието от началото на войната на Израел в Газа. Еврейски асоциации многократно са предупреждавали за дейността на организацията. През ноември 2023 г. „Самидун" са забранени в Германия за разпространение на антисемитизъм и прославяне на терористични движения, включително „Хамас".

Белгия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство