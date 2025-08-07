Трима мъже са арестувани в Германия по подозрения в крайнодесен заговор

Трима мъже бяха арестувани в Бавария днес, като част от разследване на крайнодясната група „Граждани на Райха", която е заподозряна в заговор за сваляне от власт на предходното германското правителство и отхвърляне на конституционния ред със сила, предаде Ройтерс, като се позова на прокуратурата в Мюнхен.

Движението „Граждани на Райха" смята модерната германска демокрация за нелегитимна и последователите му твърдят, че са граждани на монархията, която е оцеляла след поражението на Германия през Първата световна война, въпреки че тя официално е отменена, съобщава БТА.

Срещу десетки членове на организацията, един от които е германският аристократ и инвеститор в недвижимо имущество принц Хайнрих тринадесети Ройс, се водят дела в различни части на Германия, след като през 2022 г. бе разкрит предполагаемият заговор. Обвиняемите отричат обвиненията в тероризъм и държавна измяна.

Прокуратурата каза, че смята, че арестуваните днес мъже, чиито имена не бяха разкрити, са подкрепяли движението и са участвали в подготовката на заговора. Подозира се, че те са участвали в обучение с огнестрелни оръжия през 2022 г. на бивше военно стрелбище заедно с членове на групата, които вече са арестувани.

„Според наличната информация тези стрелкови обучения са служели за подготовка за евентуална атака срещу германския Бундестаг (долната камара на парламента)", заяви прокуратурата.

На осем места в провинциите Бавария, Саксония и Тюрингия са били извършени обиски рано тази сутрин.