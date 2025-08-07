Ден на траур в Румъния, погребаха бившия президент Йон Илиеску (видео)

В Румъния е ден на национален траур. Днес първият свободно избран президент след падането на комунистическия режим Йон Илиеску бе изпратен в последния му път, предаде БТА.

Денят започна с религиозна служба в Залата на обединението на президентския дворец Котрочени, където още вчера бе положено тялото на бившия държавен глава. Тя се проведе в присъствието на бившия румънски президент Емил Константинеску, премиера Илие Боложан, както и бившите премиери Марчел Чолаку, Адриан Нъстасе, Николае Вакарою, Теодор Столожан и Виорика Дънчила.

Последва военна церемония на почетния караул с участието на над 100 войници от 30-а гвардейска бригада „Михай Витязу" и изпълнение на националния химн на Румъния. След това тялото на Йон Илиеску бе транспортирано до Военното гробище „Генча". На входа ковчегът бе поставен върху оръдие и му бе отдадена почит. Войници от 30-и гвардейски полк „Михай Витязу" съпроводиха ковчега, докато военният оркестър изсвири погребалния марш.

Погребението се проведе само в присъствието на семейството и близки приятели.

Вчера над 1000 души, предимно хора в напреднала възраст, но и млади, отдадоха последна почит на бившия президент на Румъния Йон Илиеску, който почина на 95-годишна възраст. Той страдаше от рак на белите дробове и последните два месеца прекара в болница „Проф. д-р Агрипа Йонеску" в Букурещ. Приживе срещу него бяха повдигнати обвинения в престъпления срещу човечеството по две дела – за събитията около Революция от 1989 г. и за миньорските походи от 1990 г. Организацията „Корупцията убива" обяви за тази вечер протест срещу указа за обявяване на национален траур в памет на Йон Илиеску. Демонстрацията е свикана на площада пред Университета в Букурещ.