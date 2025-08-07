ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънски каравани са завладели дюните в Дуранкулак...

Президентът на ОАЕ пристигна на официално посещение в Русия

Мохамед бин Зайед Ал Нахян СНИМКА: Екс/@MohamedBinZayed

Президентът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян пристигна в Москва на официално посещение в Руската федерация, предаде БТА по информация на новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

При влизане в руското въздушно пространство самолетът на държавния глава на ОАЕ беше посрещнат и ескортиран от самолети на руските военновъздушни сили.

Ал Нахян беше посрещнат от официална делегация след пристигането си на летище Внуково, където бяха изпълнени националните химни на ОАЕ и Руската федерация. Бе сформирана почетна гвардия, която поздрави висшите служители.

Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян е придружен от делегация, включваща шейх Хамдан бин Мохамед бин Зайед Ал Нахян, заместник-председател на Президентския съд по специални въпроси, шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Ал Нахян, съветник на президента на ОАЕ, Али бин Хамад Ал Шамси, генерален секретар на Върховния съвет за национална сигурност, д-р Султан бин Ахмад Султан Ал Джабер, министър на промишлеността и напредналите технологии, д-р Тани бин Ахмед ал Зеиуди, министър на външната търговия, Мохамед бин Хасан Ал Суейди, министър на инвестициите, д-р Мохамед Ахмед Ал Джабер, посланик на ОАЕ в Руската федерация, заедно с редица други висши служители.

Мохамед бин Зайед Ал Нахян СНИМКА: Екс/@MohamedBinZayed

