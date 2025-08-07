6 месеца трябват на Израелската армия да завладее цяла Газа

На израелската армия ще са ѝ необходими шест месеца, за да поеме контрола върху цялата ивица Газа, пишат израелски медии преди очакваното днес решение на кабинета по сигурността за по-нататъшните действия на тази палестинска територия, предаде БТА по информация на ДПА.

Смята се, че в момента Израел контролира 75% от територията на опустошената крайбрежна ивица, в която живеят около 2 милиона души. След провала на преговорите за спиране на огъня и освобождаване на останалите заложници, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи идеята за превземане на цяла Газа. Военното командване и опозицията обаче се противопоставиха на подобен ход, обобщава ДПА.

Завладяването на град Газа и на районите в централната част на ивицата, където са настанени бежанци, може да доведе до тежки загуби за израелската армия, застрашаване живота на заложниците и влошаване на и без това отчайващата ситуация, в която се намира палестинското цивилно население, казват критиците на Нетаняху.

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир подкрепя алтернативен подход, включващ блокади на неокупираните до момента зони, съчетани с щурмове и въздушни удари по останалите бойци на групировките "Хамас" и "Ислямски джихад".

Все още не е ясно дали израелският кабинет по сигурността ще вземе окончателното решение по въпроса тази вечер. Не е сигурно и дали пълното завземане на Газа ще бъде последвано от изпълняването на исканията на крайнодесните министри за прогонване на палестинското население и презаселване на района, отбелязва ДПА.