ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорка: Който и да попитате от тенис средите в ...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21063665 www.24chasa.bg

6 месеца трябват на Израелската армия да завладее цяла Газа

1264
Ивицата Газа Снимка Архив

На израелската армия ще са ѝ необходими шест месеца, за да поеме контрола върху цялата ивица Газа, пишат израелски медии преди очакваното днес решение на кабинета по сигурността за по-нататъшните действия на тази палестинска територия, предаде БТА по информация на ДПА.

Смята се, че в момента Израел контролира 75% от територията на опустошената крайбрежна ивица, в която живеят около 2 милиона души. След провала на преговорите за спиране на огъня и освобождаване на останалите заложници, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи идеята за превземане на цяла Газа. Военното командване и опозицията обаче се противопоставиха на подобен ход, обобщава ДПА.

Завладяването на град Газа и на районите в централната част на ивицата, където са настанени бежанци, може да доведе до тежки загуби за израелската армия, застрашаване живота на заложниците и влошаване на и без това отчайващата ситуация, в която се намира палестинското цивилно население, казват критиците на Нетаняху.

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир подкрепя алтернативен подход, включващ блокади на неокупираните до момента зони, съчетани с щурмове и въздушни удари по останалите бойци на групировките "Хамас" и "Ислямски джихад".

Все още не е ясно дали израелският кабинет по сигурността ще вземе окончателното решение по въпроса тази вечер. Не е сигурно и дали пълното завземане на Газа ще бъде последвано от изпълняването на исканията на крайнодесните министри за прогонване на палестинското население и презаселване на района, отбелязва ДПА.

Ивицата Газа Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство