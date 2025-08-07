Лондон обвини трима души в подкрепа на забранената "Действие за Палестина"

Срещу трима души във Великобритания за първи път бяха повдигнати обвинения, че са изразили подкрепа за организацията „Действие за Палестина" в Англия и Уелс, след като групата неотдавна бе забранена и обявена за терористична организация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, като се позова на британската столична полиция.

Две жени и един мъж бяха арестувани в Уестминстър след протест в центъра на Лондон на 5 юли, съобщи БТА.

Срещу седемдесет и една годишния Джеръми Шипам от Западен Съсекс, седемдесет и една годишната Джудит Мъри от Съри и петдесет и три годишната Фиона Маклийн от Хакни в Североизточен Лондон бяха повдигнати обвинения, че са изразили подкрепа за забранена организация.

Очаква се те да се явят пред съда в Уестминстър на 16 септември.

Обвиненията бяха повдигнати на фона на планирана демонстрация в подкрепа на групата в събота следобед на площада пред парламента в Лондон. Организаторите очакват в протеста да участват повече от 500 души.

„Всеки, който публично изрази подкрепа за „Действие за Палестина", която е забранена организация, извършва нарушение по силата на Закона за тероризма и може да очаква да бъде арестуван и както показват тези обвинения, ще бъде разследван с цялата строгост на закона", заяви ръководителят на командването за противодействие на тероризма на лондонската полиция Доминик Мърфи.

„Тези обвинения са свързани с тримата души, арестувани в центъра на Лондон на 5 юли. Ние също така планираме да изпратим материали до Кралската прокуратура относно още 26 души, арестувани в същия ден", добави той.

„Сериозно бих посъветвал всеки, който планира да дойде в Лондон този уикенд, за да демонстрира подкрепа за „Действие за Палестина", да помисли за потенциалните криминални последици от действията си", предупреди Мърфи.