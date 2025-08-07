Пратеникът на Тръмп за специални мисии Ричард Гренел е на почивка в Албания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп за специални мисии Ричард Гренел прекарва лятната си почивка в Албания, съобщи БТА по информация на албанската телевизия "Топ ченъл".

Гренел, който е и бивш специален пратеник на САЩ за преговорите между Сърбия и Косово, публикува видео в социалните мрежи и съобщи, че е в Албания.

"Албания с американци", написа той над видеото с приятелите си, с които почива в курорта Ксамил на южното албанско крайбрежие, пише медията "Памфлети". Медията припомня, че Гренел е почивал в Ксамил и миналата година.

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър планира инвестиции в остров Сазан, който се намира срещу град Вльора на южното албанско крайбрежие. През януари тази година албанското правителство даде статут на стратегически инвеститор на компания, свързана със зетя на Доналд Тръмп, която планира да построи луксозен курорт на необитаемия остров.