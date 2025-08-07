Зеленски след разговор с Мерц: Европа трябва да участва в мирния процес в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна трябва да участва в мирния процес между Киев и Москва, предаде Ройтерс, като цитира изявление на украинския държавен глава, направено след разговор с германския канцлер Фридрих Мерц.

"Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руската страна", подчерта Зеленски.

Германският канцлер Фридрих Мерц проведе днес телефонен разговор със Зеленски, предаде БТА. Двамата са обсъдили развитието на ситуацията, след като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин и двамата разговаряха за войната в Украйна, съобщи говорител на канцлерството. "Двамата се споразумяха да поддържат тесни контакти с европейските партньори и САЩ", добави той.

Мерц е уверил Зеленски в продължаването на германската подкрепа.

Не се съобщават други подробности, но разговорът се състоя преди срещата между Путин и Доналд Тръмп, която вероятно ще се състои през идните дни, отбелязва Ройтерс.