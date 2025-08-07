Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер бе регистрирано днес в област Месиния на югоизточен Пелопонес, Южна Гърция, съобщи БТА по информация на в. "Катимерини".

По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13 ч. на 11 километра северозападно от град Месини. Трусът е бил с дълбочина от 23 километра.

Земетресението е било усетено в близките селища. Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.