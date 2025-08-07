Земетресение с магнитуд 4,7 е регистрирано в Гърция

Земетресение с магнитуд 4,7 по Рихтер бе регистрирано днес в област Месиния на югоизточен Пелопонес, Южна Гърция, съобщи БТА по информация на в. "Катимерини".
По данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина трусът е бил регистриран малко след 13 ч. на 11 километра северозападно от град Месини. Трусът е бил с дълбочина от 23 километра.
Земетресението е било усетено в близките селища. Няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.
Малък последващ трус със сила 2,5 е регистриран няколко минути по-късно.