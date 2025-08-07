Войната в Украйна предизвика напрежение и в Православната църква в Казахстан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ползващ се с медийна известност духовник, противопоставящ се на войната в Украйна, ще се обърне към Константинополската патриаршия, за да създаде в Казахстан независима от Москва Православна църква, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това става на фона на опитите на Русия да запази влиянието си в централноазиатската бивша съветска република, съобщава БТА.

"Събирането на подписи приключва в неделя и планирам да изпратя това писмо на константинополския патриарх Вартоломей следващата седмица", заяви духовникът, чието гражданско име е Владимир Воронцов.

Този свещеник беше отлъчен (отстранен) през юли 2024 г. от Руската православна църква (РПЦ) в Казахстан, където живеят по-голямата част от православните в Централна Азия, защото осъди руското нашествие в Украйна и отправи критики срещу нейния лидер - патриарх Кирил, верен на руския президент Владимир Путин.

Това е рядък критичен глас в тази страна, където споменаването на войната в Украйна може да доведе до наказателни санкции, посочва Франс прес.

Досега свещеникът е служил в Алмати - най-големия град на страната, където се ползва с известна популярност сред вярващите. Отстраняването му беше отразено широко в казахстанските медии.

Владимир Воронцов е заявявал, че отказва всякаква връзка с Руската православна църква, която "дава благословията си за убиването на украинци".

Неговата инициатива идва в момент, когато Руската православна църква се опитва да запази единството си в бившия съветски пространство, където много страни, дългогодишни съюзници на Москва, се опитват да се освободят от руското влияние.

В края на юли ръководството на РуПЦ припомни задължението да се използват изразите "Руска православна църква" или "Московска патриаршия" в църквите, които са свързани с нея както в Беларус, така и в Казахстан и другите страни от Централна Азия.

Във вторник казахстанският клон на РПЦ реагира в съобщение на решението на Воронцов.

"Неговите действия, целящи да създаде незаконна структура в Казахстан под прикритието на "представителство на Константинополската патриаршия", предизвикаха отзвук в обществото", признава тя. "Вярващите православни не могат да подкрепят нездравословните инициативи на (Владимир) Воронцов. Подписването на декларации за създаване на нова "църква" се счита за участие в разкол", се казва в текста.

Около 15% от 20-милионното население на Казахстан, бивша съветска република в Централна Азия, са етнически руснаци, от които почти всички са православни, отбелязва АФП. От бившите републики на СССР Естония, Литва и Украйна вече бяха създали автокефална църква, свързана с Константинополската патриаршия, скъсвайки с руската власт.