Близки на израелски заложници се отправиха с лодки към Газа, за да искат освобождаването им

Семейства на израелски заложници тази сутрин се качиха на няколко лодки и отплаваха към бреговете на ивицата Газа, за да "се доближат възможно най-близо" до роднините си, държани в плен от палестинската групировка "Хамас", предаде Франс прес, като се позова на свой видеооператор, който се е качил на една от лодките.

"Мейдей! (международен сигнал за бедствие – б.ред.) Мейдей! Мейдей! Нуждаем се от международна помощ, за да спасим нашите заложници!", каза Йехуда Коен – баща на заложник и член на групата. Тя е отплавала с три лодки от израелското пристанище Ашкелон на северната граница на ивицата Газа, а след това се присъедини в морето към няколко други лодки, предаде БТА.

Над 20 души, близки на заложници, се качиха на тези плавателни съдове, обкичени с жълти знамена – цвета, избран за това символично действие в подкрепа на връщане на пленниците, планирано да приключи още същата сутрин.

Коен, който е една от водещите фигури сред семействата на заложниците, обвини премиера Бенямин Нетаняху, че не прави достатъчно, за да ги спаси.

"Правителството на Нетаняху действа по начин, който ги убива, като се стреми да разпростре войната в цялата ивица Газа, излагайки заложниците на опасност", заяви той на английски език по мегафон.

Довечера израелският премиер ще председателства среща на кабинета по сигурността, на която ще се реши следващите стъпки във войната в палестинския анклав.

"Времето изтича, нашите близки повече не могат да чакат. Или ще ги върнем у дома сега, или ще ги загубим завинаги", се казва в изявление на Форума на семействата на заложниците, разпространено снощи.

От 251 души, отвлечени на 7 октомври 2023 г. от "Хамас" и съюзниците му, 49 души остават в плен в Газа. 27 от тях бяха обявени за мъртви от израелската армия.