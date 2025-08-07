Тайните на Рим – как с един поглед да прехвърлиш три държави (Снимки)

Ключалката на портата на Малтийския орден е една от най-загадъчните забележителности във Вечния град

На хълма Авентин, далече от туристическата суматоха и от шумните площади на Рим, съществува едно място, което изглежда като мистерия, изплувала от бароковата епоха. Става дума за една ключалка -тази на портата на Вилата на Малтийския орден. От „дупката" на вратата на адрес Пиаца дей Кавалиери ди Малта 3, се открива най-невероятната гледка към купола на базиликата „Свети Петър".

Поглед през ключалката на портата на Малтийския орден

Когато надникнете с едно око през ключалката, на практика пресичате три държави – от Италия през Малтийския орден до Ватикана. Това е единствената точка в света, от която можете да се видят три държави в една линия на зрението и това не е случайност.

Вилата на Малтийския орден

Куполът на „Свети Петър" е перфектно подравнен с централната ос на портата. Мнозина вярват, че това е дело на гениалния архитект Джовани Батиста Пиранези, който през 1765 г. реставрира входа на вилата и преоформя площада пред нея. Малцина знаят, че това е единствената архитектурна реализация на Пиранези в Рим.

Част от вътрешността на градините на Ордена

Историята на мястото е изпълнена с мистерия. През X век тук се е намирал бенедиктински манастир, после преминава в ръцете на тамплиерите, а след тях — на Рицарите хоспиталиери, предшествениците на днешния Суверенен Малтийски орден. От 1834 г. вилата служи като представителна резиденция на Великия магистър и е седалище на посолството на Ордена при Италианската република.

Освен изключителната гледка, мястото впечатлява и с бароковата си естетика. Вилата е реставрирана в стил рококо, а малкият площад пред портата е украсен с военни трофеи, гербове и символи на Малтийския орден. Там всичко говори за историята на рицарите.

Погледът през ключалката не би бил толкова въздействащ без градината зад портата. Преди векове редици дървета са оформяли коридор, който "рамкирал" купола като картина. По-късно Пиранези заменя дърветата с лаврови храсти, създавайки т.нар. "ефект на телескопа". Става въпрос за оптична илюзия, при която куполът изглежда едновременно по-голям и по-близък, отколкото е в действителност. Но ето тайната: ако тръгнете да вървите към купола през градината, той ще започне да се "отдалечава". Илюзията се разпада, магията изчезва. Истинската гледка е само през ключалката.

В сърцето на градината се намира църквата "Санта Мария дел Приорато", също реставрирана от Пиранези, и един от редките примери на барокова архитектура, вдъхновена от класическите храмове. Интериорът ѝ е украсен със символи, свързани с рицарите — змии, кораби, кръстове и оръжия. Там се намира и гробницата на самия Пиранези, изобразен като древноримски философ с чертежи в ръка.

За разлика от Колизея или Фонтана ди Треви, тук няма тълпи. Само редица от любопитни посетители, които чакат реда си да надникнат. Въпреки това, сцената е достатъчно магическа, че да остави траен отпечатък в паметта на всеки. Снимката през ключалката пък е един от най-необикновените кадри, които може да си направите в Рим.

Пощенска кутия на Малтийския орден