Япония получи първите си три американски изтребителя F-35

Япония получи първите си три изтребителя "F-35 B". Самолетите вече пристигнаха във военновъздушната база "Нютабару"

Покупката на американските изтребители от страна на Токио представлява нова стъпка за укрепване на отбраната в условията нарастващото напрежение в региона.

Сред новите попълнения са три от четирите F-35 B, които по план трябва да бъдат разположени във военновъздушната база "Нютабару" в префектура Миядзаки. Четвъртият изтребител ще пристигне по-късно, съобщиха Японските военновъздушни сили за самоотбрана, предава БТА.

Самолетите, които разполагат с функция за късо излитане и вертикално кацане, ще оперират от два японски вертолетоносача - "Идзуму" и "Кага", които бяха модифицирани, за да могат да бъдат съвместими със изтребителите.

Министерството на отбраната на Япония заяви, че до края на март 2026 г. във военновъздушната база "Нютабару" ще бъдат доставени още четири изтребителя "Ф-35 Би".

Япония смята Китай за регионална заплаха и ускорява военното си присъствие на отдалечени острови в югозападната част на страната, отбелязва АП.

По-рано днес едноместен изтребител "Мицубиши Ф-2А" (Mitsubishi F-2A) на Японските военновъздушни сили за самоотбрана се разби в Тихия океан край източното крайбрежие на Япония по време на тренировъчен полет, а пилотът бе спасен, след като е успял да катапултира, съобщиха военните, като подчертаха, че тренировъчните полети на този вид самолет са били преустановени за проверка на безопасността.

В момента Япония строи писта за нова въздушна база на остров Магешима, на 160 километра южно от базата "Нютабару", на която ще се извършват тренировъчни полети с изтребители "Ф-35 Би". Въпреки това, поради забавяния в строителството, ученията ще трябва да се провеждат в базата "Нютабару" до 2030 г., което предизвика протести от местните жители, обезпокоени от шума от самолетите.

Япония планира да разположи общо 42 изтребители "Ф-35 Би" и 105 изтребителя "Ф-35 А" (с конвенционално хоризонтално излитане и кацане), което ще превърне страната в най-големия потребител на американски изтребители "Ф-35" извън САЩ.