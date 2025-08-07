Адвокатите на бившия бразилски президент Болсонаро обжалват задържането му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Адвокатите на Жаир Болсонаро обжалваха заповедта за задържане на бившия бразилски президент под домашен арест.

Болсонаро е вкъщи от понеделник по разпореждане на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис.

Мораис се аргументира, че Болсонаро не е изпълнил ограничителни заповеди и се опитва да спечели благоразположението на президента на САЩ Доналд Тръмп, който да повлияе на съдебния процес срещу него, предава БТА.

Адвокатите на Болсонаро вече бяха казали, че ще обжалват решението той да бъде поставен под домашен арест. Във внесения вчера документ те посочват, че бившият президент не е нарушил ограничителните заповеди и настояват заповедта за задържане под домашен арест да бъде разгледана от Върховния съд в разширен състав.