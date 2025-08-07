Вносът на стомана от Нидерландия в САЩ спада 25% след митата на Тръмп

Вносът на стомана от Нидерландия в САЩ спада с 25% след увеличените мита на Доналд Тръмп до 50 на сто.

Според статистиката обемът на внесената нидерландска стомана в САЩ е спаднал от 59 000 тона през май до 44 000 тона през юни. Само месец по-рано бе отчетено 6-процентово увеличение спрямо април, което подчертава рязката промяна в търговската тенденция след митническите корекции.

Основен износител е заводът на "Тата Стийл" (Tata Steel) в Аймаюден – най-голямото стоманодобивно предприятие в Нидерландия. Около 12 на сто от продукцията му е предназначена за американския пазар, но делът му в печалбата достига до 20 на сто, подчертаха от компанията майка "Тата Стийл Лимитед" (Tata Steel Limited), което подчертава стратегическото значение на достъпа до САЩ.

Новите мита от 50 на сто се разглеждат като отклонение от предходното споразумение между Европейския съюз и администрацията на президента Доналд Тръмп, според което за европейската стомана трябваше да се прилагат мита от 15 на сто. Въпреки това стоманодобивният сектор остава обложен с пълния размер от 50 на сто, а окончателните параметри на новото търговско споразумение все още не са договорени.

Ситуацията оказва съществено въздействие върху износа на Нидерландия, особено върху един от ключовите ѝ индустриални сектори. По данни на Статистическата служба на Нидерландия, през 2024 г. страната е изнесла стомана и алуминиеви продукти за САЩ на стойност 3,3 милиарда евро, като САЩ са вторият най-важен пазар за нидерландските метали след Германия.

През 2024 г. общият износ на Нидерландия за САЩ е достигнал 38,4 милиарда евро, което прави страната петата по големина дестинация за нидерландския експорт и втората извън ЕС след Обединеното кралство. Най-голям дял в този износ имат машините (33 на сто) и промишлените стоки (18 на сто), а само износът на алуминий е на стойност 2,3 милиарда евро.