Тръмп: Страните от Близкия изток да се присъединят към Авраамовите споразумения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е важно страните от Близкия изток да се присъединят към Авраамовите споразумения и посочи, че това ще осигури мир в региона, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Сега, когато ядреният арсенал, който Иран „създаваше“, бе напълно ЗАЛИЧЕН, за мен е много важно всички близкоизточни страни да се присъединят към Авраамовите споразумения“, написа Тръмп в публикация в социалните медии.

Като част от Авраамовите споразумения, подписани през първия мандат на Тръмп, четири страни, в които преобладава мюсюлманското население, се съгласиха да нормализират дипломатическите си отношения с Израел с посредничеството на САЩ.

Усилията за разширяване на споразуменията бяха усложнени от нарастването на броя на убитите и глада в Газа, отбелязва Ройтерс.