Путин отива на посещение в Индия

Зеленски: Няма публичен отговор от Русия за готовността ѝ за истинско спиране на огъня

Тръмп и Зеленски при един от разговорите си КАДЪР: АРХИВ

Украинският президент Володимир Зеленски  е провел телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, след като по-рано говори с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. По-рано Тръмп бе провел "позитивен" разговор с Владимир Путин.

В публикация в социалните мрежи след разговора си с Макрон, Зеленски написа, че все още няма публичен отговор от Русия за готовността ѝ за "истинско спиране на огъня", предава БТА.

"Координираме нашите позиции и по еднакъв гледаме на необходимостта от общо европейско виждане по ключови въпроси на сигурността на Европа", подчерта украинският президент.

