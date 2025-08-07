Зеленски: Няма публичен отговор от Русия за готовността ѝ за истинско спиране на огъня

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски е провел телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон, след като по-рано говори с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. По-рано Тръмп бе провел "позитивен" разговор с Владимир Путин.

В публикация в социалните мрежи след разговора си с Макрон, Зеленски написа, че все още няма публичен отговор от Русия за готовността ѝ за "истинско спиране на огъня", предава БТА.

"Координираме нашите позиции и по еднакъв гледаме на необходимостта от общо европейско виждане по ключови въпроси на сигурността на Европа", подчерта украинският президент.