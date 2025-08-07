Най-малко 40 наемници са убити при удар на суданската армия над летище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 40 предполагаеми наемници бяха убити при удар на суданската армия срещу летище в Дарфу.

Въздушният удар е над суданската провинция Дарфур, която е под контрола на въоръжената групировка "Сили за бърза подкрепа" (СБП). При него е унищожен предполагаем военен самолет на ОАЕ и са убити десетки предполагаеми наемници, предаде Асошиейтед прес, като се позова на суданските власти и на съветник на бунтовниците.

Вчерашният удар срещу летище "Нияла" уби най-малко 40 предполагаеми наемници от Колумбия и унищожи пратка с оръжия и оборудване, които са били изпратени на СБП от ОАЕ, казаха двама судански военни и съветник на лидера на бунтовниците.

Контролираната от правителството суданска телевизия съобщи, че самолетът е излетял от военна база в района на Арабския залив и е бил ударен от судански изтребители, след като е кацнал на летище "Нияла". Телевизията нарече удара "крещящо послание" и "нов начин за възпиране" срещу чуждестранната намеса във вътрешните работи на Судан.

Министерството на външните работи на ОАЕ не е коментирало удара, но преди това няколко пъти отрече да има намеса във войната в Судан чрез подкрепа за въоръжени групировки.

От своя страна колумбийският президент Густаво Петро снощи написа в социалната мрежа "Екс", че е наредил разследване на убийството на наемници, предава БТА.

СБП превзе Нияла – главния град на провинция Южен Дарфур – миналата година, като част от усилията на групировката да наложи контрол над целия регион на Дарфур.

Суданското правителство обвини СБП за превръщането на гражданското летище във военен център за получаване на пратки с оръжие и трафик на злато. Суданската армия непрекъснато атакува летището, като твърди, че целта ѝ са самолети, с които се доставя въоръжение и идват наемници.

Експерти на ООН в доклад през април потвърдиха, че в Дарфур има присъствие на колумбийски наемници и че те са наети от частна охранителна фирма, за да се бият на страната на бунтовниците.