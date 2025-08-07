Путин отива на посещение в Индия, след като Тръмп й наложи по-високи мита

Владимир Путин ще посети Индия до края на годината. Това стана ясно след среща между представители на двете страни в Москва.

Русия и Индия подчертаха ангажимента си към двустранното си стратегическо сътрудничество по време на преговори в Москва, състояли се броени часове след като наложените от американския президент Доналд Тръмп нови по-високи мита на вноса на индийски стоки влязоха в сила, предаде Ройтерс.

Индийският съветник по националната сигурност Аджит Довал заяви по време днешните консултации, че Делхи очаква визита на руския президент Владимир Путин до края на годината. "С радост научихме, че президентът Путин ще посети нашата страна в края на годината. Много е важно срещата на върха да определи нови насоки за развитие и да доведе до съществен, осезаем резултат в преговорите. Затова се надявам, че тази среща ще ни даде възможност да оценим позициите си, да се подготвим за срещата на върха", каза Довал, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че Делхи и Москва са установили "много добри отношения", които се ценят високо в Индия. "Това е стратегическо партньорство между нашите страни. Сътрудничим си на високо равнище и тези срещи помагат за укрепване на отношенията ни", добави той.

"Настроени сме за по-нататъшно активно сътрудничество за формиране на нов, по-справедлив и устойчив световен ред, гарантиране на върховенството на международното право и съвместна борба със съвременните предизвикателства и заплахи", каза от своя страна Шойгу.

Индия и Китай станаха водещи купувачи на руски суров петрол, откакто Москва нахлу в Украйна през февруари 2022 г. и Западът наложи санкции срещу Русия, припомня Ройтерс.

Новите 25-процентни американски мита за вноса на стоки от Индия са сигнал, че американско-индийските отношения са стигнали до най-ниската си точка от началото на втория президентски мандат на Тръмп, коментира Ройтерс. САЩ са най-големият експортен пазар за Индия. Тръмп отправи предупреждение, че ще предприеме мерки срещу държавите, които купуват руски петрол, още преди да наложи новите мита за индийски стоки. С подписания в сряда указ за въвеждане на допълнителни 25% мита върху вносни стоки от Индия, общото облагане на индийския износ към американския пазар достигна 50%.

Кремъл във вторник обвини САЩ, че упражняват незаконен търговски натиск върху Делхи и подчерта, че Индия има право сама да решава с кого да търгува, припомня БТА.

Индийските държавни рафинерии спряха да купуват руски петрол заради свиването на процентния дял на намалението на руски енергоносители. Частните рафинерии "Рилайънс индъстрис" (Reliance Industries) и "Наяра" (Nayara) са най-големите купувачи на руски петрол в Индия, сочат търговски данни, цитирани от Ройтерс.

Запознат с въпроса индийски представител заяви за британската новинарска агенция, че по време на посещението си в Москва Довал ще обсъди покупките на руски суров петрол. Освен това се очаква да бъде коментирано и сътрудничеството между Индия и Русия в областта на сигурността.

През 2018 г. Индия подписа с Русия договор за закупуването пет зенитно-ракетни системи с голям обсег С-400 "Триумф", които по думите на индийските власти са нужни за противопоставяне на заплахи от страна на Китай. Военното оборудване възлиза на 5,5 млрд. долара. Доставките на системите се забавиха няколко пъти. Очаква се Москва да достави ракетите за последните две системи С-400 през 2026 и 2027 г.

Делхи традиционно силно разчита на вноса на оръжия от Русия, но през последните години драстично намали обема на тези доставки и се преориентира към западни производители.