Шеф на сръбската правителствена служба се призна за виновен в Косово

Помощник-директорът на сръбската правителствена служба за Косово Игор Попович се призна за виновен в Косово за „подбуждане към раздори и нетолерантност", съобщи Специалната прокуратура на Косово, предават сръбските медии.

Попович беше арестуван на 18 юли на административния граничен пункт Бърняк, след като в същия ден произнесе реч във Велика Хоча, община Ораховац, в която нарече членовете на Армията за освобождения на Косово (АОК) "терористи", предава БТА.

"...Сърбите са страдали тук, в района на Ораховац, в Косово и Метохия, защото са местни жители и имат корени тук, и не позволяват на никого да ги обявява за окупатори, новодошли и да ги прогонва оттук, от терористичната организация АОК", каза Попович в речта си на 18 юли, а след това продължи с обръщения към гражданите, заявявайки, че на сърбите им остава да се гордеят с храбростта на жертвите и останалите братя тук и "да се стремим Велика Хоча и Ораховац да останат сръбски...".

Тогава косовските власти заявиха, че това са „подстрекателски изявления".

Според повдигнатото обвинение, с тези действия Попович „е подбудил и задълбочил недоверие и нетолерантност към етническото многообразие в Косово, както и е нарушил съвместното съществуване между сърби и албанци".

Адвокатът на Попович потвърди, че клиентът му е се е признал за виновен по обвинението, но че това не бива да се тълкува "като отказ от каквито и да било лични, политически или исторически убеждения", предаде Ен1.

Белград реагира остро след ареста на Попович. Сръбският президент Александър Вучич дори заяви, че косовският премиер Албин Курти напълно е загубил разсъдъка си.

А сръбският министър на външните работи Марко Джурич каза „ще действаме рязко и отговорно, като внимаваме да не подкопаваме допълнително позицията на сърбите в Косово и Метохия" и призова европейските институции да наложат санкции на Прищина.