ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" взема словенски дългуч

Времето София 32° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21064659 www.24chasa.bg

Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в завод в Краснодарска област

1516
Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

Отломки от украински прехванат дрон предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, съобщиха местните власти..

Украинската армия потвърди, че нейни безпилотни летателни апарати са поразили рафинерията в Краснодарска област, но не оповести допълнителна информация.

Засега не са ясни размерите на щетите.

Министерство на отбраната на Руската федерация междувременно заяви, че през последната нощ руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 9 вражески дрона.

Миналата година Афипският нефтопреработвателен завод и рафинерията в Краснодар са преработили общо 7,2 милиона тона суров петрол, предава БТА.

Очаква се Русия да увеличи този месец износа на петрол през западните си пристанища до близо 2 млн. барела на ден, което е с около 200 000 барела на ден повече от първоначално планираното. Нарастването се дължи на това, че две рафинерии получиха повече петрол за износ, след като намалиха обема на работа си заради украински атаки с дронове, отбелязва Ройтерс.

Рафинериите "Рязан" и "Новокуйбишевск", управлявани от петролната компания "Роснефт", спряха работата на няколко инсталации за дестилация на суров петрол след украински удари с дронове на 2 август.

Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство