Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в завод в Краснодарска област

Отломки от украински прехванат дрон предизвикаха пожар в Афипския нефтопреработвателен завод в руската Краснодарска област, съобщиха местните власти..

Украинската армия потвърди, че нейни безпилотни летателни апарати са поразили рафинерията в Краснодарска област, но не оповести допълнителна информация.

Засега не са ясни размерите на щетите.

Министерство на отбраната на Руската федерация междувременно заяви, че през последната нощ руските системи за противовъздушна отбрана са унищожили 9 вражески дрона.

Миналата година Афипският нефтопреработвателен завод и рафинерията в Краснодар са преработили общо 7,2 милиона тона суров петрол, предава БТА.

Очаква се Русия да увеличи този месец износа на петрол през западните си пристанища до близо 2 млн. барела на ден, което е с около 200 000 барела на ден повече от първоначално планираното. Нарастването се дължи на това, че две рафинерии получиха повече петрол за износ, след като намалиха обема на работа си заради украински атаки с дронове, отбелязва Ройтерс.

Рафинериите "Рязан" и "Новокуйбишевск", управлявани от петролната компания "Роснефт", спряха работата на няколко инсталации за дестилация на суров петрол след украински удари с дронове на 2 август.