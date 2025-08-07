Проучване: България е сред най-предпочитаните дестинации за румънците през лятото

България е сред най-предпочитаните дестинации за румънците през лятото.

Трима от четирима румънци, които ще прекарат почивката си в чужбина до края на това лято, са избрали Гърция, България, Турция или Италия като дестинация. Това показва проучване, проведено от CEC Bank в партньорство с платформата FinZoom.ro, която предоставя на потребителите възможност да сравняват финансови продукти и услуги, съобщава агенция Аджерпрес и БТА.

Двадесет и шест процента от анкетираните предпочитат Гърция, 17 на сто - България, 15,4 процента - Турция и 13 на сто - Италия. По-нисък е процентът на страни като Испания (7 процента), Египет (5 процента) и Франция (2,5 процента).

Общо 54,5 процента от анкетираните избират като средство за транспорт през ваканцията личния си автомобил, 22,42 на сто - влак, 12 процента – автобус, 11 на сто – самолет.

На въпрос „Откъде вземате пари за почивката си", над 77 процента от анкетираните казват, че спестяват пари предварително през цялата година, 9 на сто взимат назаем от приятели, под 7 процента използват ваучери за почивка, близо 5 на сто - кредитна карта/овърдрафт. Едва 2 процента споделят, че получават бонуси за почивка от работодателя си.

Четиридесет и два процента от анкетираните разполагат с по-малък бюджет за лятната почивка тази година. За един на всеки четирима румънци сумата е подобна на тази от миналата година. Само около 10 процента ще отделят с 10-30 процента повече в сравнение с миналата година.

Проучването е проведено онлайн от платформата FinZoom, по искане на CEC Bank, върху представителна извадка от около 1200 респонденти от цялата страна. Петдесет и осем процента от анкетираните са служители, над 70 на сто живеят в града, 40 процента имат висше или следдипломно образование.