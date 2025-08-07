Тръмп ще изключва нелегалните от преброяването на населението в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп е инструктирал министерство на търговията да промени начина, по който Бюрото за преброяване на населението (Census Bureau) събира данни, като целта е да се изключат хората, които са в САЩ нелегално, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп обясни в социалната платформа "Трут соушъл" (Truth Social), че събирането на данни от преброяването ще се основава на "съвременни факти и цифри, като най-важното е, че ще се използват резултатите и информацията, получени от президентските избори през 2024 година". Това е индикация, че той може да се опита да пренесе политическите си възгледи и в проучванията, в които се отчита развитието в редица сфери - от детската бедност до активността на бизнеса, посочва АП.

Тръмп подчерта, че като част от промените хората, които са "нелегално в нашата страна" ще бъдат изключени от преброяванията, предава БТА.

Миналият петък Тръмп уволни ръководителя на Бюрото по трудова статистика Ерика Макентарфър, след като стандартните корекции на месечния доклад за заетостта показаха, че работодателите са създали с 258 000 по-малко работни места, отколкото през май и юни. Корекциите свидетелстват, че наемането на работа е намаляло значително при управлението на Тръмп, което подкопава твърденията му за икономически бум.

Белият дом смята, че проблемът е бил в мащаба на корекциите в доклада и настоява за по-точни данни.