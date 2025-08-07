Хиляди сигнали за дискриминация в Нидерландия заради крайнодесния лидер Герт Вилдерс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди сигнали за дискриминация са подадени в Нидерландия след съобщение в социалните мрежи на крайнодесния лидер Герт Вилдерс.

Гореща линия за борба с дискриминацията в Нидерландия получи над 2500 сигнала след предизборно съобщение на Вилдерс, съобщи говорител на оператора на телефонната линия, цитиран от Франс прес.

Публикацията в социалната мрежа "Екс" на лидера на "Партията на свободата" в началото на седмицата показа генерирано от изкуствен интелект изображение на лице, разделено на две.

Лявата половина на лицето е на млада, руса жена със сини очи, придружено от надпис "PVV" (инициалите на "Партията на свободата" в Нидерландия – б.ред.). Дясната половина е на възрастна забулена жена и надпис "PvdA" – инициалите на нидерландската "Партия на труда".

"Изборът е ваш на 29/10", написа Вилдерс, напомняйки за предстоящите избори в Нидерландия през октомври.

Говорител на горещата линия Discriminatie.nl заяви пред нидерландската информационна агенция АНП, че е ясно, че този образ е "поляризиращ, стигматизиращ и дискриминационен" и има за цел да създаде "лош имидж на мюсюлманите".

Оплакванията и коментарите, отправени по горещата линия, са "ясен сигнал от обществото", добави той. "Думите, които виждаме, например, са "лош вкус, "омразен", "расистки", каза говорителят.

Това е най-големият брой жалби, който организацията е регистрирала за един случай от 2020 г. насам, когато антикитайска песен беше масово разпространена по време на пандемията от КОВИД-19.

Операторът на горещата линия обмисля следващи стъпки, включително предприемане на правни действия, но все още не е взето решение за това.

Вилдерс, който отдавна води антиислямска кампания, вчера продължи в същия тон, предава БТА.

"На първо място нидерландците. Ислямът няма място тук", написа той в "Екс". "Вън чуждестранните престъпници. (Нека) нашите момичета да се върнат безопасно на улиците", добави той.

През юни Вилдерс предизвика политически хаос, като свали от власт крехката коалиция от четири партии заради разногласия по въпроса с имиграцията.

Новите избори са насрочени за 29 октомври, а крайнодесният лидер се надява да повтори изненадващия си успех от ноември 2023 г., когато "Партията на свободата" излезе начело.