Офисът на израелската национална авиокомпания в Париж бе надраскан с обидни графити

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Офисът на израелската национална авиокомпания "Ел Ал" в Париж бе надраскан с антиизраелски графити.

Израелската национална авиокомпания "Ел Ал Еърлайнс" (El Al Airlines) определи случилото се като "дълбоко обезпокоителен" инцидент, предаде Асошиейтед прес.

Графитите са били открити тази сутрин, в момент на високо напрежение между Франция и Израел.

"Ел Ал Еърлайнс" съобщи, че офисите на компанията са били празни по време на извършването на деянието и никой не е пострадал. На снимки, публикувани в социалните мрежи, се виждат различни надписи с червена боя по входната врата на офиса, включително един, който гласи "Ел Ал - авиокомпанията на геноцида".

Израелският въздушен превозвач заяви, че подхожда към случая с "най-голяма сериозност" и работи "в тясно сътрудничество" с властите във Франция и Израел. От "Ел Ал" добавиха, че "осъждат категорично всички форми на насилие, особено тези, мотивирани от омраза", и подчерта, че самолетите на авиокомпанията "с гордост" носят израелското знаме.

Израелската министърка на транспорта Мири Регев осъди акта и обвини за случилото се политиката на президента на Франция Еманюел Макрон. "Днес е Ел Ал, утре ще е "Ер Франс", написа тя в социалните мрежи. "Когато президентът Макрон прави изявления, с които дава подаръци на (палестинската въоръжена групировка) "Хамас", резултатът е това", добави тя.

Инцидентът стана на фона на дипломатическото напрежение, предизвикано от обещанието на Макрон да признае палестинската държава - ход, приветстват от някои европейски съюзници, но оспорван силно от Израел, отбелязва АП.

Израелското външно министерство също осъди това, което нарече антисемитска атака, и призова френското правителство да гарантира безопасността на служителите и офисите на "Ел Ал" и да изправи извършителите пред съда, предава БТА.

През май върху няколко еврейски обекта в Париж беше изсипана зелена боя, включително Мемориалът на Холокоста, три синагоги и еврейски ресторант.

Франция е дом на най-голямата еврейска общност в Западна Европа, с около 500 000 евреи - приблизително 1 процент от населението на страната.

През последните години случаите на подобни антисемитски инциденти се е увеличил, като през 2023 г. е бил отбелязан внезапен скок след трансграничното нападение на "Хамас" срещу градове и кибуци в Южен Израел на 7 октомври. Инцидентите включват физически нападения, заплахи, прояви на вандализъм и тормоз, което предизвика тревога сред еврейските общности и лидери.