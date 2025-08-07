ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха полицейски шеф в Португалия за наркотрафик

Полицейският шеф е водил акции срещу наркотрафик. СНИМКА: pixabay

Полицейски началник бе арестуван в Португалия по обвинение в наркотрафик.

Местните власти съобщиха днес, че е задържан и негов съучастник, като двамата са заподозрени в организирането на голям канал за наркотрафик, предаде Ройтерс.

Двамата са обвинени във внасянето на най-малко три контейнера с животински кожи, между които били укрити 1,5 тона кокаин. Контейнерите пристигнали в Португалия от Латинска Америка, като кожите били необработени и вече в силно разложено състояние.

Говорител на съдебната полиция на северния португалски регион съобщи, че лошата миризма е затруднила работата на разследващите екипи при изваждането и претеглянето на наркотика.

Арестуваният полицай е бил в дълъг неплатен отпуск от звено на Националната републиканска гвардия в северния град Фафе. Според местни медии той е ръководил операция по разбиване на голяма наркобанда в същия град преди две години, предава БТА.

Португалската полиция е работила по случая в сътрудничество с Агенцията за борба с наркотиците на САЩ. Контейнерите били открити в пристанище Лейшоиш, но умишлено били оставени да бъдат прибрани и проследени до склад във Фафе. Там властите открили още наркотици, незаконно оръжие и хиляди евро в брой.

