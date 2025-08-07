ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" взема словенски дългуч

Фон дер Лайен: Със Зеленски обсъдихме бъдещото членство на Украйна в ЕС

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: 24 часа

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес каза, че е разговаряла с украинския президент Володимир Зеленски за развитието на ситуацията около Украйна през последните дни и следващите стъпки, предаде Ройтерс.

"Обсъдихме следващите стъпки по пътя към договарянето на мирно споразумение и за бъдещото членство на Украйна в ЕС, както и нейното възстановяване", написа след разговора Фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс".

Вчера Зеленски имаше телефонни разговори с американския президент Доналд Тръмп и редица европейски лидери, припомня БТА.

