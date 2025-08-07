Северномакедонските лидери не искат да почиват в България през лятото

Премиерът Мицкоски избра Хърватия, външният министър Тимчо Муцунски – Турция, а вътрешният Панче Тошковски – Черна гора

Лидерите на Северна Македония нямат намерение да почиват в България през лятото. Нито един от тях няма да се появи на родното Черноморие.

Началото на август традиционно забавя политическия пулс в Северна Македония и след честванията на Илинден повечето високопоставени представители на държавата решават да си починат и да прекарат време със семействата си. Въпреки че е само за няколко дни, тази почивка идва точно преди активната политическа есен и първия тур на местните избори, които ще се проведат през октомври, пише регионалният портал „Пулс инфо", цитиран от БТА.

Пресслужбата на правителството потвърждава, че премиерът Християн Мицкоски ще бъде на почивка в Хърватия през следващите четири дни, информира порталът. Това ще бъде кратка почивка преди Мицкоски да се върне към задълженията си с пълна интензивност, пише "Пулс инфо".

Кабинетът на министъра на външните работи Тимчо Муцунски информира, че той е на почивка в момента със семейството си в Турция, където ще остане няколко дни.

Министърът на вътрешните работи Панче Тошковски е на почивка в Черна гора, според информацията на „Пулс инфо".

Кабинетът на министъра на енергетиката Саня Божиновска потвърждава, че тя ще пътува до Прага, където ще прекара ваканцията си.

От друга страна, някои от министрите все още не са решили къде ще прекарат лятната си ваканция. Въпреки че възнамеряват да си починат няколко дни, някои от тях все още обмислят коя дестинация е подходяща.

Според наличната информация, министърът на образованието Весна Яневска няма да използва отпуската си и ще остане в Скопие, където ще продължи работните си дейности.

Министърът на здравеопазването Азир Алиу също няма да използва годишния си отпуск тази година, фокусирайки се върху задълженията и ангажиментите си.

Въпреки че не е в класическа почивка, президентът на страната Гордана Силяновска Давкова в момента е в президентската вила в Охрид, откъдето изпълнява задълженията си, информира порталът. Вчера тя е имала две официални срещи, които обяви и в профила си във Фейсбук. Според източници на „Пулс инфо" все още не е известно колко дълго Силяновска ще остане там, но ако е необходимо, е готова да се върне в Скопие незабавно.

Според информация от кабинета му, председателят на парламента Африм Гаши е планирал да разпише провеждането на местните избори в петък или събота, поради което в момента няма информация дали изобщо ще използва почивката си. Той е активен през последните дни, докато депутатите вече са в годишен отпуск. Очаква се те да се върнат на работа през втората половина на август.

В началото на октомври ще се проведе първият тур на местните избори в Северна Македония, припомня порталът.