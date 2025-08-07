Светлинният меч на Дарт Вейдър е изложен в Лондон преди предстоящ търг

Светлинният меч, с който Дарт Вейдър отрязва ръката на Люк Скайуокър в "Междузвездни войни: Епизод V - Империята отвръща на удара", е изложен в Лондон, преди да бъде предложен на търг в Лос Анджелис в началото на септември, предадоха АФП и Пи Ей мидия/ДПА.

Този "Свещен Граал" може да струва цяло състояние на бъдещия си купувач - оценката му е до три милиона долара (2,6 милиона евро).

"Това е невероятно късче от историята на киното", каза през АФП Брандън Алинджър от аукционна къща "Пропстор" (Propstore) по време на представяне на най-забележителните лотове в Лондон.

Светлинният меч е използван от Дарт Вейдър в кулминационните битки в "Империята отвръща на удара" (1980) и "Завръщането на джедаите" (1983).

Дейвид Прауз, актьорът зад черната маска, и каскадьорът Боб Андерсън всъщност са използвали два модела . Единият, без острие, е прикрепен към колана на злодея, а другият, за бойните сцени, е снабден с дървено острие.

Версията, която ще бъде предложена на търга, е тази, използвана за битките, но без дървеното острие. Тя е съхранявана в продължение на 40 години от частно лице в САЩ.

"Някой дойде при нас и ни каза: "Имам това за продан". Бяхме изумени", казва основателят на "Пропстор" Стивън Лейн, сравнявайки по значение този предмет с рубинените пантофки, носени от Джуди Гарланд във филма "Магьосникът от Оз".

Експертите са потвърдили автентичността на предмета, сравнявайки вдлъбнатините и драскотините му с тези, които се виждат във филмите.

Сред останалите артикули, които ще бъдат предложи на търга между 4 и 6 септември в Лос Анджелис, са камшикът, коланът и кобурът на Харисън Форд от "Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход" (1989) и устройството за изтриване на спомени, използвано от агенти Джей (Уил Смит) и Кей (Томи Лий Джоунс) за изтриване на спомени във филма "Мъже в черно" (1997), пише БТА.

На търга ще бъдат предложени над 1000 лота, използвани във филми, чиято обща стойност се оценява на 10 милиона долара. Сред тях са костюми, носени от актьорите Тоби Магуайър и Майкъл Кийтън съответно в ролите на Спайдър-Мен и Батман, щитът на Капитан Америка на Крис Еванс в "Отмъстителите: Ерата на Ултрон", маската на Райън Рейнолдс от "Дедпул", магическата пръчка на Даниъл Радклиф, прочул се с ролята на Хари Потър, използвана в сцена от филма "Затворникът от Азкабан.