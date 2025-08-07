ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лекари без граници": Има насилие над цивилни в на...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21065501 www.24chasa.bg

Великобритания отчете рекорд на случаи за съвременно робство

2248
Жертвите на съвременното робство се увеличават. СНИМКА : Pixabay

Великобритания отчете рекорд на случаи на съвременно робство, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.  

Докладваните случаи на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания през последната година са се умеличили с близо една трета, предаде ДПА, като се позова на официална статистика.

Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, срещу 16 990 през предходната 2023 г.

Между април и юни тази година са били докладвани 5690 случая - увеличение от 7% спрямо предишния тримесечен период (януари-март тази година) и ръст от 32% на годишна основа (спрямо април-юни миналата година). Този брой освен това е рекорден за едно тримесечие от създаването на Националния механизъм за идентифициране и защита на жертвите през 2009 г.

Този механизъм е инструмент за осигуряване на необходимата помощ и подкрепа на жертвите на съвременно робство и трафик.

Най-много от хората, регистрирани в тази система, са британски граждани - 23% (1286 души). На второ място по националност са еритрейците - повече от 11% (641 души), а на трето – виетнамците, които са над 10% (599 души).

Близо три четвърти от регистрираните потенциални жертви са мъже, които най-често са били използвани за престъпни цели или подложени на трудова експлоатация. Жените, които са малко повече от една четвърт, са били подложени най-вече на сексуална експлоатация, предава БТА.

Жертвите на съвременното робство се увеличават. СНИМКА : Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство