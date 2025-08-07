Великобритания отчете рекорд на случаи за съвременно робство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Великобритания отчете рекорд на случаи на съвременно робство, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Докладваните случаи на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания през последната година са се умеличили с близо една трета, предаде ДПА, като се позова на официална статистика.

Миналата година е било съобщено за 19 125 потенциални жертви на съвременно робство в Обединеното кралство, срещу 16 990 през предходната 2023 г.

Между април и юни тази година са били докладвани 5690 случая - увеличение от 7% спрямо предишния тримесечен период (януари-март тази година) и ръст от 32% на годишна основа (спрямо април-юни миналата година). Този брой освен това е рекорден за едно тримесечие от създаването на Националния механизъм за идентифициране и защита на жертвите през 2009 г.

Този механизъм е инструмент за осигуряване на необходимата помощ и подкрепа на жертвите на съвременно робство и трафик.

Най-много от хората, регистрирани в тази система, са британски граждани - 23% (1286 души). На второ място по националност са еритрейците - повече от 11% (641 души), а на трето – виетнамците, които са над 10% (599 души).

Близо три четвърти от регистрираните потенциални жертви са мъже, които най-често са били използвани за престъпни цели или подложени на трудова експлоатация. Жените, които са малко повече от една четвърт, са били подложени най-вече на сексуална експлоатация, предава БТА.