Израелската армия е унищожила тунел на "Хамас" в Газа

1800
Макет на тунелите под Газа Снимка: Мария Нишанджиева

Израелската армия съобщи, че е унищожила в ивицата Газа тунел на "Хамас" с дължина около един километър, предаде ДПА.

Той е бил открит в кварталите Дарадж и Туфа в град Газа, след което части от него са били разрушени.

По време на операцията израелски военнослужещи са ликвидирали десетки бойци. На място са били открити оръжия, включително пистолети и боеприпаси, както и ракетна установка, скрита в гробище.

Тези твърдения на израелската армия не може да бъдат потвърдени по независим път, отбелязва ДПА.

Тунелът е бил открит часове преди ключово заседание на израелския кабинет по сигурността, на което се очаква да бъде обсъдено дали армията да окупира напълно Газа, информира БТА.

Към момента Израел контролира около 75 % от крайбрежната територия, която е населена с около 2 милиона души и до голяма степен вече е в руини.

Макет на тунелите под Газа

