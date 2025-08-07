Южноафриканският президент преговаря с Тръмп за намаляване на митата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Република Южна Африка Сирил Рамапоса е провел телефонен разговор с Доналд Тръмп в навечерието на влизането в сила на митата от 30 на сто за южноафриканския износ към САЩ. Това съобщи днес президентството на Република Южна Африка, цитирано от Франс прес.

Претория, която е обект на най-високите американски мита в Субсахарска Африка, от месеци е мишена на атаки от администрацията на Доналд Тръмп, която я обвинява в предполагаемо преследване на бели фермери, политика на дискриминация, както и заради съдебното дело срещу Израел пред Международния съд на ООН заради войната в Газа.

Правителството на Република Южна Африка от седмици се опитва да постигне намаляване на американските тарифи, които според Претория заплашват 30 000 работни места. Управителят на централната банка на страната спомена, че 100 000 работни места са застрашени заради допълнителните мита на САЩ.

Телефонният разговор, проведен по инициатива на Сирил Рамапоса, е бил посветен на търговски въпроси, съобщи президентството.

"Двамата лидери се ангажираха да продължат разговорите си, като вземат предвид различните търговски преговори, в които САЩ участват в момента", се посочва в комюникето на южноафриканското президентство.

"Екипите на двете страни, участващи в търговските преговори, ще продължат с по-детайлно обсъждане", сочи комюникето.

Министърът в канцеларията на президента Кумбудзо Нчавени заяви днес пред медиите, че Сирил Рамапоса е "решен да сключи споразумение възможно най-бързо".

САЩ са вторият по големина търговски партньор на Република Южна Африка след Китай, припомня БТА.

Според Претория новите мита ще засегнат по-специално южноафриканските сектори на селското стопанство, автомобилната промишленост и текстилната промишленост.

Липсата на споразумение със САЩ предизвика критики в страната срещу управлението на Рамапоса, включително и в рамките на правителствената коалиция.