Три големи пожара продължават да бушуват в Албания

Три големи пожара продължават да бушуват на територията на Албания. В гасенето им участват голям брой пожарникари, доброволци и военни, съобщи днес следобед албанският министър на отбраната Пиру Венго, цитиран от АТА.

По думите на Венго към момента продължава да е активен пожар, избухнал вчера във високопланински район близо до село Дивър в община Финик, Южна Албания. На място са изпратени няколко хеликоптера, осем цистерни и близо 100 пожарникари и доброволци.

Същевременно продължават да са активни още два пожара – един в планинска местност до село Лофкънд в района на град Вльора и един в изоставен завод до градчето Поличан. В гасенето и на двата пожара участват десетки пожарникари, както и военни със специални автомобили, съобщава БТА.