Нетаняху: Не искаме да контролираме Газа за постоянно, а да я предадем на арабите

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз", че страната му планира да поеме контрола над ивицата Газа, но не за постоянно.

"Не искаме да запазим (Газа за нас). Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да я управляваме. Искаме да я предадем на арабските сили", обясни израелският премиер.

Интервюто бе дадено на фона на предстоящата среща на израелския съвет за сигурност, който ще заседава тази вечер по въпроса за потенциалните планове за окупация на ивицата Газа.

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир отбеляза, че военните не са съгласни територията да бъде окупирана, и обеща да защитава тази позиция на заседанието.

"Занимаваме се с въпроси на живот и смърт, в защита на страната, и го правим, докато гледаме към нашите войници и граждани в Израел. Ще продължим да действаме с отговорност, почтеност и решителност, имайки предвид само сигурността и благополучието на Израел", заяви той, цитиран от БТА.