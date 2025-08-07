Кремъл се оплаква от антируска кампания в Италия заради приближен до Путин диригент

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия протестира заради "одиозни" антируски изказвания след отмяната на концерта на руския диригент Валерий Гергиев в Италия, предаде Ройтерс.

Във вторник италианският шарже д'афер в Москва е бил извикан във Външното министерство заради "русофобските нападки, отправяни с пълната подкрепа на италианските управляващи кръгове".

Срещата се е състояла заради "неспирната антируска кампания в италианските медии и непропорционалната реакция на Рим на отхвърлянето от Москва на някои одиозни изказвания от страна на високопоставени представители на италианските власти срещу Русия", написа руското дипломатическо ведомство в изявление, цитирано от БТА.