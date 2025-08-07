ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лекари без граници": Има насилие над цивилни в на...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21065892 www.24chasa.bg

Самолет се разби в столицата на Кения, поне шестима са загинали

1056
Найроби, Кения. Снимка Архив

Малък самолет се разби в гъсто населен квартал в столицата на Кения - Найроби. Има най-малко шест жертви, съобщиха медицинската благотворителна организация, която използва машината и местни представители, предаде Ройтерс.

Самолетът "Чесна", използван от организацията AMREF Flying Doctors, е паднал, докато е летял към Харгейса, столицата на отцепилата се от Сомалия територия Сомалиленд, се казва в изявление на благотворителната организация. Самолетът е превозвал четирима пътници. Той се е разбил в сгради в предградието Гитурай в североизточната част на Найроби, съобщи телевизия "Ситизен".

Очевидци разказват, че са чули силен тътен, след което видели огнено кълбо и отломки, разпръснати из квартала, предава БТА.

Видеоклипове, чиято автентичност не може да бъде потвърдена и които бяха споделени в социалните медии, показват как пожарникари се опитват да потушат горящите отломки в жилищен квартал.

Катастрофите с малки самолети са сравнително чести в Източна Африка, посочва Ройтерс.

Найроби, Кения. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство