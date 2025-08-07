Хванаха грък с 35 килограма марихуана на летището във Виена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцки гражданин бе заловен с 35 килограма марихуана на летище Виена-Швехат. Тревата е била натъпкана в два куфара, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

По информация на полицейската дирекция на провинция Долна Австрия 28-годишен гръцки гражданин е бил арестуван и по разпореждане на прокуратурата в Корнойбург е бил задържан в затвора в града.

Служители на полицията в Швехат, отдел "Криминална служба на граничната полиция", са били уведомени за случая още вчера. Наркотикът е бил в багаж от Банкок, а крайната дестинация е била Женева.

Куфарите са били регистрирани на името на гръцкия гражданин. Двадесет и осем годишният мъж е бил арестуван преди да се качи на самолета за Швейцария.