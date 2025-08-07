ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лекари без граници": Има насилие над цивилни в на...

Времето София 29° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21065947 www.24chasa.bg

Хванаха грък с 35 килограма марихуана на летището във Виена

1456
Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

Гръцки гражданин бе заловен с 35 килограма марихуана на летище Виена-Швехат. Тревата е била натъпкана в два куфара, предаде австрийската новинарска агенция АПА, цитирана от БТА.

По информация на полицейската дирекция на провинция Долна Австрия 28-годишен гръцки гражданин е бил арестуван и по разпореждане на прокуратурата в Корнойбург е бил задържан в затвора в града.

Служители на полицията в Швехат, отдел "Криминална служба на граничната полиция", са били уведомени за случая още вчера. Наркотикът е бил в багаж от Банкок, а крайната дестинация е била Женева.

Куфарите са били регистрирани на името на гръцкия гражданин. Двадесет и осем годишният мъж е бил арестуван преди да се качи на самолета за Швейцария.

Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство