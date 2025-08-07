ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай тества космически кораб, с който се надява да изпрати човек на Луната

СНИМКА: Pixabay

Китай проведе тест на свой лунен модул за кацане, който трябва да изпрати първия китаец на Луната преди 2030 г., съобщиха от програмата за Китайски космически пилотирани полети, цитирани от Ройтерс и БТА. 

Системите за излитане и кацане на модула преминаха цялостна проверка на обект в провинция Хъбей, проектиран така, че да симулира повърхността на Луната със специално покритие, което имитира лунната почва, с камъни и кратери.

Модулът, носещ името Lanyue, което на мандарин означава „лунна прегръдка. Той ще бъде използван за транспортиране на астронавти между лунната орбита и повърхността, но също ще изпълнява ролята и на пространство за живеене, източник на енергия и център за данни, след като се кацне , съобщиха от програмата.

Китай пазеше в тайна детайлите за начинанието си за осъществяване на пилотиран космически полет до Луната, но разкри подробностите в момент, в който САЩ се стремят да настигнат бързо напредващата китайска космическа програма.

НАСА планира да изпрати астронавти около Луната през април 2026 г., а през 2027 г. планира мисия с кацане на лунната повърхност.

