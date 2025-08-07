Договориха среща Тръмп - Путин в близките дни (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Москва засега изключва Зеленски да присъства на разговора, който може да е в ОАЕ

Притисната от поставения от Вашингтон краен срок за спиране на боевете в Украйна, Русия се съгласи на среща на високо равнище между президента Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.

Въпреки че републиканецът още в сряда вечерта намекна, че ще се види на четири очи със стопанина на Кремъл, информацията за това беше

официално потвърдена

от московския дипломат Юрий Ушаков в четвъртък.

“По предложение на американската страна беше постигнато споразумение за провеждането на двустранна среща на най-високо равнище в близките дни, а именно между президентите Путин и Тръмп”, каза той.

Ушаков обясни, че в момента Вашингтон и Москва са в процес на интензивни преговори за уточняване на детайлите относно предстоящото дипломатическо събитие. Той разкри, че на тях американската страна е отправила предложение, което Москва е счела за приемливо, но отказа да каже по-конкретно какво означава това.

Висшият дипломат все още не е готов да даде точна дата за срещата. Но в същото време Ушаков увери, че САЩ и Русия вече са избрали мястото, където ще е тя.

Самият Владимир Путин намекна, че може да се види с Тръмп в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това той подхвърли пред президента на богатата на петрол държава шейх Мохамед бин Зайед ал Нахян, който е на визита в Москва.

“Ние имаме много приятели, които са готови да ни помогнат да организираме мероприятие от подобен характер. Един от нашите приятели е президентът на ОАЕ”, посочи той.

Тъй като основна тема на разговорите все пак ще е намирането на решение за спирането на руската инвазия в Украйна, американците са настояли на срещата да присъства и президентът Володимир Зеленски. Но най-вероятно това няма да се случи.

“Тази опция беше просто спомената от американския представител Стив Уиткоф по време на дискусиите в Кремъл, но не беше конкретно обсъдена.

Оставяме това без коментар”,

подчерта Ушаков.

В четвъртък Володимир Зеленски отново призова за лична среща с Путин, за да може да се сложи край на войната.

Двамата са се срещали само веднъж преди това – през 2019 г., когато обсъдиха прекратяването на боевете в украинския регион Донбас.

Относно нова евентуална среща със Зеленски Путин заяви, че условия за провеждане на такава все още няма.

“Нямам нищо против. Като цяло това е възможно, но някои условия трябва да бъдат изпълнени. За жалост ние сме все още далеч от тяхното изпълнение”, каза руският лидер.

Преките разговори на четири очи между Тръмп и Путин са основният резултат от продължилите близо три часа преговори между специалния представител на Белия дом Уикоф и стопанина на Кремъл.

До петата визита на американеца в Русия се стигна, след като Вашингтон наложи краен срок на Москва, който изтича в петък. Съгласно това условие руснаците трябва да сключат примирие с Киев или да се изправят пред заплахата от тежки икономически санкции. Мярката ще засегне най-вече търговските партньори на Кремъл, които ще бъдат ударени с до 100% вторични мита за внос на руски петрол.

Доналд Тръмп предприе тези драстични действия, защото остана разочарован и обиден от продължаващото бомбардиране на цивилно украинско население.

Индия беше първата държава, която бе засегната от митата на Тръмп. Ню Делхи бе ударен в четвъртък следобед с 25% вторично мито заради вноса на руски газ.

Москва остана доволна от преговорите с Уиткоф като на пръв поглед отношенията между двете велики сили се успокояват. Руската страна ги определи като ползотворни и добронамерени, но отказа да разкрие повече детайли.

Руски издания твърдят, че американците са предложили не мир, а прекратяване на огъня в Украйна. Освен това Белият дом се съгласил на

де факто признаване на завладените украински земи

дотам, докъдето е стигнала към момента руската армия. Не на последно място, се твърди, че Уиткоф предложил сваляне на всички антируски санкции.

В същото време САЩ не са дали гаранции, че НАТО ще спре разширяването си на изток и че ще прекрати икономическата и военната си помощ за Украйна, пишат изданията, като се позовават на неофициални източници.

Развитието в отношенията по оста Москва - Вашингтон идва в момент, когато международните мита на Тръмп официално влязоха в сила. По този начин републиканецът се надява да увеличи работните места и да стимулира индустрията в страната.

С тази своеобразна икономическа война американецът се надява да преструктурира световната търговия, която според него дискриминира американските стоки.