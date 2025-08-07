"Лекари без граници": Има насилие над цивилни в наши центрове в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хуманитарната организация "Лекари без граници" осъди днес "систематичното насилие срещу цивилни" в подкрепяни от Израел разпределителни центрове в ивицата Газа, предаде ДПА.

Организацията отбеляза, че рядко е виждала подобно насилие за 54 години дейност.

В доклада, публикуван днес и озаглавен "Това не е помощ. Това е планирано убийство", "Лекари без граници" съобщава, че е лекувала 8-годишно момиче с огнестрелна рана в гърдите и 12-годишно момче с огнестрелна рана в корема. Те са били откарани в две клиники на организацията, намиращи се в близост до съоръжения, които са управлявани от Хуманитарната фондация за Газа. И двете деца са били ранени, докато чакали на опашка за храна, пише БТА.

Организацията заяви, че според разкази на пациентите в разпределителните центрове на фондацията се прибягва до целенасочено, безразборно и "повече от тревожно" насилие.

Според доклада между 7 юни и 24 юли в двете клиники на "Лекари без граници" са постъпили общо 1380 жертви. Двадесет и осем са били докарани мъртви.

Сред ранените е имало 71 непълнолетни, включително 25 под 15-годишна възраст. Всички те са дошли от разпределителните центрове на фондацията, където често има стрелби.

От 27 юли до 3 август в клиниките са докарани над 185 ранени от района около центровете на Хуманитарната фондация за Газа, включително лица с огнестрелни рани в шията и главата.

"Лекари без граници" призовава за прекратяване на разпределянето на помощи от фондацията.

Екипите на хуманитарната организация са психически подготвени за конфликти, но не и за това, че цивилни биват убивани или осакатявани, докато се опитват да получат помощ, се казва в доклада.

"В почти 54-годишната си дейност "Лекари без граници" рядко е регистрирала такива нива на системно насилие над невъоръжени цивилни", заяви генералният директор на организацията Ракел Айора.