Задържаха капитан на кораб заради изчезването на турския магнат в Мраморно море

Капитан на товарен кораб е задържан от турската брегова охрана в град Ялова във връзка с изчезването на турския бизнесмен Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита близо до протока Дарданелите, съобщи в. „Хюриет“.

Вчера турските власти започнаха мащабна издирвателна операция по сигнал на роднини на собственика на корабостроителната фирма „Мазу Яхтс“ (Mazu Yachts) Халит Юкай, който е известен на обществеността в Турция с близките си отношения с актьори като Къванч Татлътуг и Чагатай Улусой. В хода на издирването, в което освен специализираните екипи се включиха и голям брой рибарски лодки, бе намерена разбитата и полупотънала лодка, с която Юкай е отплавал по-рано през деня от пристанището в Ялова, пише БТА.

Въпреки вчерашното откритие, все още няма никакви следи от Юкай, като днес издирването му продължи, а екип на бреговата охрана задържа в град Ялова капитан на товарен кораб по обвинение в „причиняване на смърт по невнимание“ във връзка със случая. По информация на "Хюриет" мъжът е управлявал кораб, който е преминал през мястото, където е намерена лодката на Юкай, в деня на неговото изчезване.