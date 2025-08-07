ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превръщат в лятна сцена част от амфитеатъра на Соф...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21066313 www.24chasa.bg

Задържаха капитан на кораб заради изчезването на турския магнат в Мраморно море

3012
Товарен кораб СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА Снимка: Пиксабей

Капитан на товарен кораб е задържан от турската брегова охрана в град Ялова във връзка с изчезването на турския бизнесмен Халит Юкай, чиято лодка бе намерена разбита близо до протока Дарданелите, съобщи в. „Хюриет“. 

Вчера турските власти започнаха мащабна издирвателна операция по сигнал на роднини на собственика на корабостроителната фирма „Мазу Яхтс“ (Mazu Yachts) Халит Юкай, който е известен на обществеността в Турция с близките си отношения с актьори като Къванч Татлътуг и Чагатай Улусой. В хода на издирването, в което освен специализираните екипи се включиха и голям брой рибарски лодки, бе намерена разбитата и полупотънала лодка, с която Юкай е отплавал по-рано през деня от пристанището в Ялова, пише БТА. 

Въпреки вчерашното откритие, все още няма никакви следи от Юкай, като днес издирването му продължи, а екип на бреговата охрана задържа в град Ялова капитан на товарен кораб по обвинение в „причиняване на смърт по невнимание“ във връзка със случая. По информация на "Хюриет" мъжът е управлявал кораб, който е преминал през мястото, където е намерена лодката на Юкай, в деня на неговото изчезване. 

Товарен кораб СНИМКАТА Е ИЛЮСТРАТИВНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство