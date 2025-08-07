Британски бизнесмен опита да удави в басейн снаха си, с която имал романтична връзка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британски бизнесмен, обвинен в опит да удави снаха си в басейн във Флорида, е имал романтична връзка с нея, пише "Дейли мейл".

62-годишният Марк Гибън от Бъкингамшир е обвинен в опит за убийство, след като според твърденията е държал главата на Джасмин Уайлд под вода по време на кавга за завещанието му.

Неговата 9-годишна внучка е била принудена да се бори с него, за да го спре да удави майка й в басейна по време на почивката им в САЩ в Solterra Resort в Давенпорт, близо до DisneyWorld.

Гибън и Джасмин, 33-годишна фризьорка, са започнали да се карат за „условията на завещанието му", според американската полиция.

Според показанията в арестната декларация, той е натискал главата на Джасмин „под водата и я е държал под вода многократно".

Гибън и Уайлд са в отношения от две години, след като и двамата се развели

Гибън се е разделил с жена си и живее сам в тяхната къща на стойност 800 000 лири в Бийкънсфийлд.

Междувременно Уайлд се разделила с сина на Гибън, Алекс, с когото има две малки деца, през 2021 г.

Източник от семейството ни разказа, че Алекс и баща му вече не си говорят, а миналата година Алекс беше вкаран в затвора за опит да блъсне с кола разведения си баща.

Те разкриха: „Марк и Джасмин се срещат от няколко години, но никога не са го признавали.

Алекс и баща му изобщо не си говорят. В семейството имаше редица проблеми.

Той се чувства ужасно предаден от факта, че баща му е започнал връзка с майката на двете му деца.

Марк и Джасмин правят много неща заедно и няколко пъти в годината заминават на почивка с децата.

Тя винаги е в къщата му. Има свой дом, но почти винаги е в Бийкънсфийлд с Марк.

Преди две години са ходили във Флорида и са били в Будапеща, където тя е публикувала снимки на двамата заедно като двойка.



Гибън управлява успешна фирма за осветление, наречена MRG Lighting, която работи по телевизионни и филмови сцени, както и по музикални клипове за Ед Шийран, Сам Смит и Палома Фейт.

Той притежава елегантна къща в Бийкънсфийлд, която е купил през 2023 г.

Създадена през 2023 г., MRG Lighting Limited има резерви от 122 600 лири през първата си година на дейност.