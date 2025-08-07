Очаква се ранените при стрелбата в САЩ войници да се възстановят напълно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква се войниците, ранени при стрелбата в САЩ вчера, да се възстановят напълно, предаде Ройтерс, като се позова на американската армия.

Тя съобщи днес, че трима от пострадалите петима военнослужещи вече са изписани от болница.

Заподозреният Корнелиъс Радфорд е 28-годишен сержант от американската армия, който прострелял петима други войници със свой собствен пистолет на военното летище "Форт Стюарт-Хънтър" близо до град Савана, щата Джорджия, пише БТА.

Радфорд е задържан.

Началникът на летището бригаден генерал Джон Лубас разказа как няколко войници обуздали заподозрения и му отнели оръжието.

"Говорихме с лекари и едното от нещата, които категорично мога да заявя, е, че бързата реакция на тези войници в условията на стрес, травма и обстрел, със сигурност е спасила живота на хора", заяви американският министър на сухопътните сили Даниъл Дрискол.

Военното летище Форт-Стюарт се намира в град Хайнсвил, на 362 км югоизточно от Атланта, щатската столица на Джорджия, и на 64 км югоизточно от Савана. Близо 9000 души живеят в базата според преброяване от 2020 г.

Масовите стрелби са сравнително често явление в САЩ, където огнестрелните оръжия са широкодостъпни, и военните бази не правят изключение, въпреки че са сред най-строго охраняваните обекти в страната, отбелязва Ройтерс.

Най-смъртоносната стрелба в американска военна база датира от 2009 г., когато майор уби 13 души и рани над 30 във "Форт Худ". По-малко от пет години по-късно, войник уби трима и рани 16 военнослужещи, след което се самоуби, припомня Ройтерс.