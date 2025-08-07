Изписаха режисьорът Франсис Форд Копола от болницата в Рим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Носителят на награда „Оскар“ режисьор Франсис Форд Копола е изписан от болницата в Рим, където бе приет преди два дни и „се чувства добре“, заяви запознат със ситуацията, цитиран от Ройтерс и БТА.

Режисьорът на „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“, който е на 86 години, бе приет в римската болница „Тор Вергата“ във вторник за планирана сърдечна процедура.

Копола бе в Италия, за да направи реклама на последния си филм-научнофантастичната епопея „Мегаполис“ на стойност 120 милиона долара, който той сам финансира.

"Копола се подложи на планирана процедура", извършена от известния италиански кардиолог д-р Андреа Натале, заявиха тогава от екипа на режисьора в отговор на италиански медийни съобщения, че е хоспитализиран. Неговият представител, базиран в САЩ, отказа да даде подробности за естеството на медицинската процедура.