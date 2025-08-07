ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Превръщат в лятна сцена част от амфитеатъра на Соф...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21066619 www.24chasa.bg

Изписаха режисьорът Франсис Форд Копола от болницата в Рим

1392
Франсис Форд Копола СНИМКА: Twitter/ @Variety

Носителят на награда „Оскар“ режисьор Франсис Форд Копола е изписан от болницата в Рим, където бе приет преди два дни и „се чувства добре“, заяви запознат със ситуацията, цитиран от Ройтерс и БТА.

Режисьорът на „Кръстникът“ и „Апокалипсис сега“, който е на 86 години, бе приет в римската болница „Тор Вергата“ във вторник за планирана сърдечна процедура.

Копола бе в Италия, за да направи реклама на последния си филм-научнофантастичната епопея „Мегаполис“ на стойност 120 милиона долара, който той сам финансира.

"Копола се подложи на планирана процедура", извършена от известния италиански кардиолог д-р Андреа Натале, заявиха тогава от екипа на режисьора в отговор на италиански медийни съобщения, че е хоспитализиран. Неговият представител, базиран в САЩ, отказа да даде подробности за естеството на медицинската процедура.

Франсис Форд Копола СНИМКА: Twitter/ @Variety

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

"Без напрежение с Георги Милков": Лято с EON – футбол, филми и спокойствие за цялото семейство